بعد شكوى سبوتيفاي.. الاتحاد الأوروبي يتهم آبل بـ"انتهاك قانون التنافسية"..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها اتهام الاتحاد الأوروبي الجمعة شركة آبل بـ"انتهاك قانون التنافسية" في سوق الموسيقى عبر الإنترنت إثر شكوى من سبوتيفاي (Spotify)، فيما تتهم المجموعة الأميركية العملاقة المنصة السويدية بالسعي إلى الإفادة من ميزات متجرها الإلكتروني للتطبيقات "من دون مقابل".

وتعتبر "سبوتيفاي" أن الشركة الأميركية تستغل متجرها الإلكتروني "آب ستور" للترويج لتطبيقها الخاص "آبل ميوزيك" في ما تصنفه المنصة السويدية بأنها منافسة غير شريفة.

وفي القرار الاتهامي المنشور اعتبرت المفوضية الأوروبية أن المجموعة الأميركية العملاقة "شوهت مبدأ المنافسة" لإقصاء منافسيها، كما نددت المفوضية بإرغام "آبل" مطوري تطبيقات الموسيقى عبر الإنترنت على الاستعانة بنظام الدفع التابع لها للسماح بإتاحة منتجاتهم عبر متجر التطبيقات "آب ستور".



وأبدت المفوضية "قلقها" إزاء فرض "آبل" على مطوري التطبيقات "قيوداً تمنعهم من إعلام المستخدمين" على أجهزة "آبل" (هواتف آي فون وأجهزة آي باد اللوحية) بوجود "بدائل ممكنة أرخص ثمناً".