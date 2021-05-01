ضياء السيد: تألق عامر عامر منح سيراميكا كليوباترا نقطة التعادل

أكد ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه عمل على 3 أو 4 أشياء فقط مع الفريق.

وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عملت على 3 أو 4 أشياء فقط بالفريق، لكن أشكر هيثم شعبان لأنه ترك الفريق وهو جيد".

وأكمل: "البنك الأهلي قدم مباراة قوية وتألق عامر عامر منعهم من الفوز، يجب أن نتمكن من أدوات الفريق، هناك نواقص في بعض المراكز أحاول تعويضها بالمتوفر".

وأتم: "هناك مباراة ودية غدا للتعرف على باقي المجموعة التي لم تشارك، والمواجهة القادمة ستكون صعبة للغاية".