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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: تألق عامر عامر منح سيراميكا كليوباترا نقطة التعادل

صدى البلد

أكد ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه عمل على 3 أو 4 أشياء فقط مع الفريق.

وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عملت على 3 أو 4 أشياء فقط بالفريق، لكن أشكر هيثم شعبان لأنه ترك الفريق وهو جيد".

وأكمل: "البنك الأهلي قدم مباراة قوية وتألق عامر عامر منعهم من الفوز، يجب أن نتمكن من أدوات الفريق، هناك نواقص في بعض المراكز أحاول تعويضها بالمتوفر".

وأتم: "هناك مباراة ودية غدا للتعرف على باقي المجموعة التي لم تشارك، والمواجهة القادمة ستكون صعبة للغاية".

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