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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعرت بالفخر.. إياد نصار يكشف تفاصيل تكريمه من الرئيس السيسى

اياد نصار
اياد نصار

قال الفنان إياد نصار، إن تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى عن دوره للضابط الإسرائيلى فى فيلم الممر تولد عنه إحساس تكريمه عن مشروع وطنى وشعر خلالها بالفخر والإنجاز بأنه يسير فى الطريق الصح .

وأكد " نصار " ، خلال استضافته فى بيت للكل والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أنه ولد فى السعودية من أصول فلسطينية وعاش فى الأردن ثم توجه إلى مصر ولم أشعر فى أى لحظة بالغربة وهذا شعور كل مواطن يعيش ب العالم العربى .

 

وأشار إلى أن الشاب العربى انتمائه لوطنه مغروس وحبه لوطنه حقيقى، وأفراح الوطن العربى واحدة واحزاننا أيضأ نفس الشئ ونحن نفرح لبضعنا البعض ويصيبنا الوجع أيضأ فمصيرنا مشترك . 
 

اياد نصار تكريم الرئيس السيسى الاختيار الممر

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