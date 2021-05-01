حمدي الوزير: انضممت للمقاومة الشعبية ونبيلة عبيد ضربتني بالقلم

حل الفنان حمدي الوزير، ضيفا علي الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج " خط أحمر" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم".. ونرصد لكم أبرز التصريحات:

حمدي الوزير: نبيلة عبيد ضربتني بالقلم بسبب مشهد اغتصاب معها

قال الفنان حمدي الوزير، إن فيلم المغتصبون، كان السبب الرئيسي في تشديد عقوبة التحرش، لافتا إلى أن فيلم قبضة الهلالي، صنفني في أدوار الشر، وحرصت على معالجة جميع الظواهر الاجتماعية بشكل كوميدي خفيف على المشاهدين، و"أنا عايز اللي يشوفني يحبني مش يكرهني".

لن تتخيل ماذا تعمل الابنه الكبري للفنان حمدي الوزير ...مفاجأه

قال الفنان حمدي الوزير، إن ابنتيه مي وسمر مثقفات ومهتمين بالإنسانية ويقرأون جيدا في الأدب والمجالات الأخرى، موضحا أن "مي" صحفية في مجلة صباح الخير.

حمدي الوزير يبكي على الهواء.. فيديو

دخل الفنان حمدي الوزير، في وصلة من البكاء؛ عند الحديث رحيل والده، منذ صغره، متذكرا الكثير من المواقف الجميلة والذكريات التي جمعتهما، وكيف أثَّر في شخصيته، ودعمه في حياته، والدور الكبير الذي لعبته والدته في تربيته.

حمدي الوزير يروي كواليس انضمامه للمقاومة الشعبية بـ بورسعيد

روى الفنان حمدي الوزير، تفاصيل أصعب موقف تعرض له في طفولته ما زال عالقا في ذهنه حتى الآن، قائلا إنه كان في الصف الثاني الابتدائي وشنت طائرات العدواني على مصر عام 1967، لافتا إلى أنه ٔانضم إلى المقاومة الشعبية في بورسعيد وعمره 17 عاما.

لا أقبل الإساءة له|حمدي الوزير يعلق على تقليد إسماعيل ياسين في "موسى"

أشاد الفنان حمدي الوزير، بمسلسل "موسى" الذي يشارك فيه خلال السباق الرمضاني الحالي، بطولة محمد رمضان وهبة مجدي وسمية الخشاب وغيرهم.

جبتهم منين| حمدي الوزير يكشف سرا عن خالد صالح والصاوي ..فيديو

قال الفنان حمدي الوزير، إن أخاه المخرج حسن الوزير هو من اكتشف الفنان الراحل خالد صالح والفنان خالد الصاوي، موضحا أنه أول مرة شاهد فيها "الصاوي وصالح"، قال لأخيه "أنت جبت العيال دي منين".

حمدي الوزير: محمود ياسين لعب دورا مهما في حياتي الفنية

قال الفنان حمدي الوزير، إن الفنان الراحل محمود ياسين لعب دور مهم في حياته الفنية، مشيرا إلى أنه شارك في أول عمل في حياته بفيلم الصقر، من خلال مشهدين مع المخرج محمد خان حصل من خلالهما على جائزة، بالإضافة مشاركته في فيلمي الأبالسة والمحاكمة في نفس العام، مشيرا إلى أن بشير الديك صديقه الحميم وهو من أدخله الوسط الفني.