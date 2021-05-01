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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضل راجل الحلقة 19.. كابتن جلال في السجن وزوج الطبيبة يتهجم عليها

أبطال ضل راجل
أبطال ضل راجل

زادت المشكلات تعقيدا في حياة كابتن جلال والد شهد في الحلقة 19 من مسلسل ضل راجل بعدما تورط في الحلقة الماضية في جريمة قتل خميس العترة الذي كان بحوزته فيديو يثبت حق شهد في قضية محاولة الإجهاض. 

أحداث ضل راجل

حققت النيابة مع كابتن جلال لكنه لم يستطع إثبات براءته وحصل على 4 أيام حبس ونقل إلى السجن في خطوة تعقيدية جديدة لحياته وأسرته متوسطة المستوى المعيشي. 

انتهت الحلقة الماضية من مسلسل ضل راجل على صراخ من الطبيبة ملك لحظة دخولها شقتها لتجد زوجها السابق متواجدا في غرفتها مع علمه غياب عمتها وزوجها، وحاول الاعتداء والتهجم عليها لكنها تمكنت من التخلص منه وطرده خارج المنزل. 

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ضل راجل الحلقة 18..القبض على ياسر جلال من منزله وصدمة للطبيبة ملك

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لجأت الطبيبة ملك إلى ضابط المباحث لإجراء محضر عدم تعرض ضد زوجها السابق، بعدما قررت العودة للعيش في منزل والدها، ونصحه زوج عمتها بالسفر والابتعاد عنها تماما حتى لا تلجأ لسجنه.

اختفت شهد في نهاية الحلقة 19 من مسلسل ضل راجل بعدما تعقد موقف والدها القانوني، في الوقت الذي يدبر فيه زوج شقيقته زغلول السمسار مكيدة جديدة له  حول منزل أسرته.  

ضل راجل كابتن جلال ياسر جلال نيرمين الفقي نور

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