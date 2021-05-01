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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الزكاة والسمو بالنفس ندوة بثقافة الإسكندرية

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "أثر الزكاة في السمو بالذات الإنسانية" بمكتبة النزهة بفرع ثقافة الإسكندرية، تحدث خلالها الشيخ محمد موسى دياب من المجمع الأزهري بسموحة، عن مفهوم الزكاة وشروطها وعلى من تجب، موضحا أهميتها كركن من أركان الإسلام، كما تناول دورها في تكاتف المجتمع والتكافل بين أفراده وما يترتب عليه من نشر المودة والاخاء والتعاون، واختتم حديثه بأثر الزكاة على نفس الفرد و يظهر ذلك في التجرد من معاني الاستحواذ والأنانية والسمو بالنفس لمعاني الإيثار والتعاون والمساندة، كما نظم بيت ثقافة ٢٦ يوليو لقاءا بعنوان "إبداع الشعراء في رمضان شهر الانتصار" أداره محمد الناقة، بحضور الشاعر محمود عبد الصمد الذي ألقى مجموعة من القصائد الشعرية عن الشهر الكريم والعاشر من رمضان.

 

كما أقيمت ندوة بعنوان "انتصارات رمضان وعيد تحرير سيناء" بحضور محمد محمود الفخراني بطل حرب أكتوبر، قدمها الشاعر محمد ياسين، تناولا خلالها نصر العاشر من رمضان وبطولة الجيش وعطاء الشعب المصري وتضحياته، كما عرض نادي السينما الفيلم التسجيلي "بطل من سيناء"،  بجانب عرض مجموعة من الأفلام بمناسبة شهر رمضان منها حكايات الفوانيس وسنة أولى صيام، وحوي يا وحوي ورمضان جانا، وفي قصر ثقافة الأنفوشي نظمت ثقافة الطفل ورشة عمل فانوس رمضان باستخدام الأكواب البلاستيكية والبورو جليتر، بينما أقام بيت ثقافة القباري ورشة رسم فانوس رمضان ضمن نشاط مرسم الطفل وذلك بجمعية مدبر الأمور الخيرية.

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