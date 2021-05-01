عشق أبناء مطروح ..حكاية رحلات الزردة في الصحراء والشواطئ

اهالى مطروح يهربون فى رحلات زردة فى الصحراء والشواطئ

يبحث دائما أبناء مطروح على الاسترخاء والتأمل في الطبيعة أما في الوديان الصحراوية أو على الشواطئ لقضاء يوم أو عدة أيام من خلال تنظيم رحلات الزردة.



فرغم مشاغل الحياة إلا أن أبناء مطروح يحرصون على الهروب من الضغوط الحياتية بقضاء يوما في زردة في الهواء الطلق بنصب خيمة للوقاية من أشعة الشمس أو بدو ن خيمة في الفترة المسائية.

يقول منعم العبيدي باحث في التراث البدوي أن الزردة هي رحلات في الصحراء أو شاطئ البحر يتجمع الأصدقاء سويا ويتجهون سويا إلى الصحراء داخل الوديان أو شاطئ البحر لإعداد وجبة غذاء أو عشاء ولايقتصر ذلك على الشباب بل قد يكونون كبار السن أو عائلات.

وأضاف أننا تفضل رحلات الزردة في المساء في وسط الأسبوع حتى لا يتعارض مع أعمالنا بينما تكون الزردة في أيام العطلات طوال اليوم.

وأشار إلى أن رحلات الزردة تشمل العديد من الأنشطة، فهناك رياضة بلعب كرة قدم والسياحة في البحر، وكذلك قراءة القرآن وإلقاء الشعر والغناء وصيد الأسماك.

وقال إن في الزردة، يتعاون الجميع فيما بينهم لإقامة الخيمة والتي ليست بناءً عَادِيًّا، ولكنها تحتاج لخبرة في إقامتها بالشكل الذي يسمح بدخول الهواء وعدم تسلل أشعة الشمس.

وأضاف بعد الانتهاء من تجهيز الخيمة، تبدأ مرحلة تقسيم العمل، فهذا يجمع الحطب لطهي الطعام، وآخر مسئول عن تجهيز الطعام، وآخر للطهي، وآخر لغسل الأواني بعد الانتهاء من الطعام، وآخر لتجهيز الشاي لافتا أن من أهم الأطعمة التي يتم تناولها الأرز الأصفر أو الأحمر باللحم الضانى أو المكرونة الجارية باللحم الضانى أو الفراخ والشربة المغربي.

وأوضح أن الشاي مشروب مطروح الأول سواء كان شاي الأخضر أو الأحمر المضبوخ وهو عبارة عن أوراق شاي طبيعية يتم طبخها على النار ويسمى بالشاي الخشن ويوضع داخل البراد السكر مع الشاي ويوضع على ناء هادئة ويتم شربها مرتين الأول عادى والآخر بالنعناع ولابد أن يكون هناك رغوة وهذا يدل أن الشاي استوى.

وأوضح أن للشاي أنواعًا وألوانًا في مطروح، فتجد الشاي الأحمر.. والشاي الليبي والشاي الأخضر والشاي الأسود وهو شاي يأتي من السودان ويأتي عن طريق دولة ليبيا، فبعض الناس تعشق الشاي الأخضر لفوائده الصحية.

833

831