قافلة ثقافية رمضانية بمكتبة كفر طحلة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، قافلة ثقافية فنية ضمن ليالي رمضان، بمكتبة كفر طحلة، استهلت بعرض فني لفرقة الآلات النحاسية بقيادة الفنان جون طلعت، قدموا خلالها باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية، ثم مسابقة فانوس رمضان وفازت بها الطالبة حنين توفيق، بجانب ورشة أعمال فنية مختلفة للأطفال باستخدام ورق الفوم جليتر، أعقبها أمسية شعرية للشاعر مجدي أبوالخير، ثم محاضرة بعنوان "رمضان طقوس وعادات وذكريات" للدكتور عبدالباسط هيكل، بجامعة الأزهر الشريف، تناول خلالها الحديث عن أهم الطقوس والعادات المرتبطة بهذا الشهر الكريم، بحضور مدير عام الفرع، كما نظم قصر ثقافة القناطر الخيرية عرض فني لفرقة الموسيقى العربية ببنها، بقيادة المايسترو أحمد يسري، وورشة رسم ومسابقة أجمل رسمة للأطفال.

أقام كل من بيت ثقافة سنديون وقصر ثقافة الطفل ببنها ومكتبة كفر طحلة وبيت ثقافة شبين القناطر معرض منتجات ورشة خيامية بأقمشة رمضانية، كما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية أدارها الصحفي مجدي صالح نائب تحرير جريدة الأسبوع، بحضور أعضاء النادي والشعراء الضيوف، استهلت بقصيدتين لمحمد فوزي حمزه بعنوان "أقبل، القصيدة النبوية" وقصيدة "استشهاد" لمجدي صالح واختمت الأمسية بمجموعة من قصائد الشاعر محمود إسماعيل بعنوان" للأبد، ابن المعز، نار وأصفاد" القاها محمد جاد هزاع.