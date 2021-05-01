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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تروى السيرة الهلالية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية الليلة السادسة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، تضمن البرنامج فقرة "قال الراوى"، الليلة الأولى مع السيرة الهلالية وغناء المربعات، قدمها الشاعر والباحث مسعود شومان بمصاحبه شاعر الهلالية محمد عزت نصر الدين وفرقته، حيث تعتبر السيرة الهلالية ملحمة شعبية تراثية طويلة تغطى مرحلة تاريخية كبيرة فى حياة قبيلة بنى هلال، ويبلغ عدد أبياتها نحو مليون بيت شعر كانت تروى شفاهة فى مصر والصعيد بوجه خاص، حتى مرحلة الأربعينيات من القرن الماضى، وكان لها رواه تخصصوا فيها وتوارثوا طرق روايتها جيلًا بعد جيل.

 

أعقب ذلك ندوة احتفاء بالشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور، تحدثت فيها الدكتورة هدى عطية والإعلامي سيد محمود، أدارها الشاعر الإعلامى سيد حسن، دارت الندوة حول تاريخ صلاح عبد الصبور ومنجزه الأدبى والمسرحى وريادته فى الحداثة الشعرية ومشروعه فى المسرح الشعرى، بجانب أمسية شعرية غنائية، شارك فيها الشعراء فتحى عبد السميع، سمير فايق، عبدالقادر عيد، محمد أبو الليف، أسامة بدر بمصاحبة الفنان محمد عزت وأدارها الشاعر وليد فؤاد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الحديقة الثقافية ليالي رمضان الثقافية فعاليات ثقافية وفنية اخبار ثقافية

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