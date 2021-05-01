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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية البورة بأسيوط يطالبون بإعادة فتح مكتب البريد لتخفيف المعاناة عنهم

صدى البلد

ناشد المواطن محمد عز، والمقيم قرية البورة هي إحدى القرى التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين الموافقة على إنشاء مكتب بريد لتخفيف المعاناه عن الأهالى.

 

وقال فى رسالته: نطالب بعمل مكتب بريد في نجع عايد حتى ترحمو الأرامل والعجزه الناس بتزوق الأمرين حتى يحصلو على مستحقاتهم ، لأننا نعانى أشد المعاناه لأن أقرب مكتب بريد  يبعد عنا ب 3 كم  وهذا يعد ارهاقا جسديا وماديا على الأهالى.

 

وأضاف: كان عندنا مكتب بريد مفتوح منذ اكثر من ٣٥ عاما تم غلقة بسبب صغر المكان مع العلم القرى المجاورة بيننا وبينهم خصومات وكبار السن  من أصحاب المعاشات لايقدرون على قطع المسافات الطويلة فنرجو من سيادة الرئيس والمحافظ النظر في هذا الموضوع لاعاده فتح مكتب بريد البوره مركز أسيوط مرة أخرى رأفة بحال الأهالى .

 

وناشد المسئولين العمل على حل الشكوى والموافقة على إنشاء مكتب بريد قرية البورة التابعة لمحافظة أسيوط ، رأفة بحال الأهالى من كبار السن و المرضى وتخفيف المعاناه عنهم .

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

وزير الاتصالات كبار السن أصحاب المعاشات معاناة مكتب البريد خدمة بين الناس

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