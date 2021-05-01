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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزن فى الضبعة لوفاة طبيب الغلابة

شاهد.. كيف نعى أبناء الضبعة طبيب الغلابة ابن المنوفية

طبيب الغلابة بالضبعة
طبيب الغلابة بالضبعة

تسود مستشفى ومدينة الضبعة حالة من الحزن بعد وفاة الدكتور محمد حرب رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الضبعة المركزي التابعة لمحافظة مطروح نظرا لما كان يقوم به من مساعدة الفقراء وإجراء العمليات الجراحية مجانا لغير القادرين.

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وأكد الحاج حسين بريش من أهالا السبعة ان الدكتور محمد حرب رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الضبعة المركزي كان راجل طيب يحبه أبناء السبعة مضيفا اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال هاني أبو قاوى شهادة حق لهذا الرجل انه كان من أكثر الأطباء حرصا على خدمة المرضى بالضبعة وحريص على أداء الصلاة جماعة في المسجد وانه كان محبا لمدينتنا وأهلها داعيا اللع ان يغفر له ويرحمه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

وأضاف أننا نودع أطيب قلب وشخص جميل وجراح الغلابة، الذي كان يقدم خدمات خدماته لأهل الضبعة ومساعدته البسطاء والفقراء رغم كبر سنه، وما لاقاه من صعوبات في تقاضي راتبه، ولكن لم يتأخر على أي مريض، ودائما كنا نجده جريء في إجراء العمليات الجراحية الصعبة للفقراء دون مقابل، ويكون في مقدمة الأطباء الشباب لاستقبال الحوادث.

 

كما نعى الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة  بمطروح والدكتور محمد علي وكيل المديرية وجميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح الدكتور عبد الرحمن حرب حيث تقدموا  بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.

يذكر أن الدكتور محمد حرب من شبين الكوم محافظة المنوفية ويعمل رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الضبعة المركزي، وكان مشهور بين الأهالي في مدينة السبعة بجراح الغلابة، نظرا لما كان يقوم به من مساعده للفقراء حيث كانت وفاة سبب أن يعم الحزن على أهالي مدينة السبعة، والقرى التابعة لها.

محافظة مطروح طبيب الغلابة مستشفى الضبعة وكيل وزارة الصحة حزن بمدينة الضبعة

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