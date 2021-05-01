إطلالة جذابة لـ سلمى رشيد في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة ولافتة تبرز أنوثتها.



وظهرت سلمى رشيد وهي ترتدي توب قطني باللون الاسود ونسقت مع بستره جينز باكمام طويلة مع نظارة شمس انيقة، هو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واختارت تسريحة شعر انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



ووضعت سلمى رشيد لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون الكشيري كأحمر شفاه، مع الآي لاينر الأسود والماسكرا والآي شادو لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف سلمى رشيد في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي وسلسلة ذهبية لتعطيها إطلالة جذابة وبسيطة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية دويتو غنائي جمعها بنجم الراب دون بيج، بعنوان "شلونج"وهي من كلمات والحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب.



