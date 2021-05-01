بعد إصابتهما بكورونا.. مني ممدوح توجه رسالة لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وجهت الفنانة منى ممدوح، رسالة للفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد تدهور حالتهما الصحية ونقلهما إلى المستشفى عقب إصابتهما بفيروس كورونا.

ونشرت منى ممدوح صورة لسمير غانم، ودلال عبدالعزيز، وعلقت عليها: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير🙏".



وأكد مصدر خاص لـ"صدى البلد"، نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل؛ لتلقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.



وقبل يومين أيضا، دخلت الفنانة إيمي سمير غانم، إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، وذلك بعد إصابة زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يلحق بها والديها الفنانين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز.



وشعرت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، ببعض المعاناة في التنفس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص؛ حيث تبين إيجابية المسحة الثانية لها.



وتشارك دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة “مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، يوسف شعبان”.



وأشارت المصادر، إلى تعافي كل من “دنيا سمير غانم، وحسن الرداد”؛ بعد خضوعهما لفترة علاج وعزل بالمنزل.