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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمة الطبية بمستشفيات ملوي وديرمواس

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع المستشفيات

 كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعددٍ من مراكز جنوب المحافظة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

أجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين، والركاب، بالإجراءات الوقائية، والاحترازية، وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومتابعة مستوى النظافة العامة.

وأكد على ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلي سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم إرتدائها، وطالب المواطنين من رواد وسائل النقل، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللإطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شملت الجولة مستشفي حميات ديرمواس، والمستشفى المركزي بديرمواس، ومستشفي ملوي، حيث تفقد عددا من الأقسام منها العناية المركزة، والحضانات، وعناية القلب والقسطرة، وغرفة الغازات، كما تابع توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية.

 واطمأن نائب المحافظ، على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.

وفى سياق متصل بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى عيد العمال.

وجاء في البرقية: "يشرفني ويسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا وقياداتها التنفيذية أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال مايو 2021، الذي نجدد فيه العهد تحت قيادة سيادتكم بمواصلة المزيد من العمل والجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة، وينعم الشعب المصري بما حرصتم سيادتكم على تحقيقه له بغد أفضل مملؤ بالخير والرخاء، وبهذه المناسبة الغالية نتوجه للمولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم ويرعاكم لما فيه الخير".

كما وجه المحافظ، التهنئة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير القوى العاملة، ولجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعمال مصر الأوفياء، وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.

وأكد المحافظ أن عيد العمال هو عيد العمل والعطاء والإنتاج، مقدما كل التحية والاحترام والتقدير لعمال مصر لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد.

 

القوى العاملة احتفال انتشار فيروس كورونا محافظ المنيا الكمامات مستشفي حميات

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