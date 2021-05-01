برفقة طاقم العمل.. هاجر احمد تشوق جمهورها لفيلمها الجديد "زومبي"

روجت الفنانة هاجر أحمد لفيلمها الجديد “زومبي" ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

و ظهرت هاجر أحمد برفقة طاقم العمل، وعلقت قائلة: فيلم "زومبي" قريبا ان شاء الله ،انتاج أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح.

علي الجانب الاخر تشارك هاجر أحمد في مسلسل أحسن أب، مع على ربيع وكارولين عزمي وسامي مغاوري، تأليف وسيناريو وحوار محمد محمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.

المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي، حول أحد الأبناء الذين قاموا بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدي يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب،خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب.

العمل يلقي الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الاخر في حياته، وتم الاستقرار علىتقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل في السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.