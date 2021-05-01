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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 18 .. طلاق عابد وغزل

عابد وغزل و الخديوي
عابد وغزل و الخديوي

بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "اللى مالوش كبير"، ذهاب الخديوى "أحمد العوضى" لمقابلة عدد من مشايخ العرب في الجبل وتحدث مع واحد منهم يطلق عليه الدكتور، وأبلغه أنه يريد معرفة صفقة السلاح الذى يدخلها عابد تيمور "خالد الصاوى" البلد من الخارج ليهدده من أجل أن يطلق غزل "ياسمين عبد العزيز".

وبعد ذلك يذهب الخديوى لغزل في المزرعة وتتخانق معه لتركها يوم لوحدها ليقول لها إنه توصل لفخ لعابد وبعد ذلك سوف يطلقها، ثم يقول لها "تقبلى تجوزى العبد لله" لترد عليه  "اقبل بس مش أنت بعد ما تجوزنى هتوب"، ثم يقول لها "الراجل اللى عاوزاه يتوب هو اللى وقف جنبك وهيطلقك من زوجك" ويتحدث معها عن صفقة عابد التي وضع يده عليها هو ورجالته من أجل أن يطلقها.

وخلال الأحداث تذهب غزل والخديوى لعابد وضعه بين خيارين لا ثالث لهما إما أن يطلق "غزل" أو ستضيع عليه الصفقة وبالفعل وافق عابد على رغبة "الخديوي" ووافق على تطليق غزل.

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وصلة غزل بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| وهكذا رد المتابعون

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير
مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل
ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير 
قناة cbc وcbc دراما
- قناة art حكايات.
- منصة Watch iT.

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أحمد العوضي يستطلع رأى متابعيه فى «اللي ملوش كبير»: عامل إية معاكم

خالد الصاوي أحمد العوضى كريم فهمي اللي مالوش كبير مسلسل اللي مالوش كبير عمرو محمود ياسين غزل والخديوي ياسمين عبد العزيز

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