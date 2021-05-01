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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحضور عمرو دياب.. محمد عبد الرحمن : فرحي كان مليان ناس معرفهاش

صدى البلد

كشف الفنان  محمد عبد الرحمن، الشهير ب_ "توته" كواليس حفل زفافه وصعود المطرب عمرو دياب وعدد كبير من المعجبين خلفه، لدرجة أن اصدقاءه المقربين لم يصلوا وقت الفرح.
 

وقال محمد عبد الرحمن، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج « رمضان أحلى» المذاع على قناة صدى البلد: "فرحي كان مليان ناس معرفهاش.. وكنت انا العريس ومعرفش حد وبسأل واحد واحد انت مين حضرتك ولفيت على كل المعازيم اسألهم". 
 

وأوضح "توته" : "عمري ما هنسى يوم فرحي لاني عشيت فيه احلى لحظات وسط اصحابي، وكان يوم جميل، مؤكدا أن زملائه في مسرح مصر حضروا حفل الزفاف منهم، مصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد أنور ومحمد إمام. 

محمد عبد الرحمن رمضان احلى عمرو دياب مسرح مصر حمدي الميرغني مصطفى خاطر

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