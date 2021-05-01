محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد ويشيد بإجراءات الكنائس لمجابهة كورونا

هنئ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاخوة الأقباط وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد من خلال إجراءه إتصالات تليفونية لتهنئة نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس.

كما هنأ أشرف عطية كل من الأب أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان ، والقس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية بأسوان.

واقرأ ايضاً:

فيما بعث عطية ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقد أكد محافظ أسوان على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى في كل المناسبات ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة.

مشيداً بالإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا والتي إتخذتها الكنائس بأسوان بإقتصار الصلوات على الأباء الكهنة والشمامسة فقط حرصاً على أبنائنا من خطر تفشى وإنتقال العدوى للفيرس في هذه المرحلة الإستثنائية وهو الذى يعطى النموذج الوطنى لمواجهة التحديات وخاصة هذا الوباء الخطير .

وكان قد فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهالى قرية خور أبوسبيرة التي تقع وسط منطقة جبلية بالتواجد وسطهم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك رافقه قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا ، وخور أبو سبيرة إحدى القرى المدرجة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " كمرحلة أولى بأعتبارها من القرى الأكثر إحتياجاً .

وقد أعرب أهالى القرية من البدو المنتمين لقبائل العبابدة والبشارية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والجلوس أرضاً معهم على الحصير ووسط الخيام والبيوت الريفية لتناول وجبة الإفطار ، ثم تناول قهوة الجَبَنَة والتي تعتبر إرث ثقافي وإجتماعي لسكان القرية الذين قدموا شكرهم للرئيس السيسى على الطفرة التنموية التي شهدتها القرية من خلال مشروعات " حياة كريمة " .

وكان قد بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـتاسعة والثلاثين لتحرير سيناء .

وأكد اللواء أشرف عطية في برقيته بأنه بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث إعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء .