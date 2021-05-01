انت تطلع مكاني بقا.. بهاء سلطان يمازح هنيدي على طريقته الخاصة

مازح المطرب بهاء سلطان هنيدي ،ونشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث ظهرالنجم هنيدي ببدلة وشعر طويل ، وعلق بهاء سلطان علي الصورة قائلا: دا انت تطلع مكاني الحفلات بقا .



يذكر أن الفنان محمد هنيدي، وقع مؤخرا ضحية مقلب رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء الأربعاء.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

ودخل هنيدي، في حالة صراخ قوي وهستيري بعد وقع في المقلب بطريقة مرعبة، قبل أن يسقط من أعلى في حمام السباحة.