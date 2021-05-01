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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر الحلقة 18 .. نيللي كريم تطلب الطلاق من محمد فراج

ضد الكسر
ضد الكسر

شهدت  أحداث الحلقة ال18 من  مسلسل “ضد الكسر”  أحداث مثيرة ،جيث واجهت نيللي كريم “سلمى”  مايا وكريم بخيانتهما، وطلبت من كريم الطلاق، كما جمعت كل متعلقاته في حقائب، اما هو فحاول تبرير موقفه ولكن سلمى أكدت أنه لا مبرر لما فعله وواجهته بكافة الحقائق التي تعرفها حول إياد ومايا ونادين فشعر كريم بالصدمة.

أما ملك فقد ذهبت إلى مقر عمل مصطفى بحثًا عنه لتجد أنه متغيب من فترة، وذهبت إلى شقتها لتجد أن مصطفى قد غير مفتاح الشقة، وحينما واجهته، وحاولت تبرير موقفها إلا أنه رفض أي محاولات منها وطلب منها ألا تتواصل معه مرة أخرى.

فيما علمت ليلى، أن إياد هو من أرسل لها مالك لكي يصورها ويبتزها بالفيديوهات .
أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.

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برومو مسلسل ضد الكسر


وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم  خلال برومو المسلسل،  وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر


تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.


قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021
-cbc
– قناة دبي
– ألفا مسلسلات

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