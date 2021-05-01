بسبب الاستوركس .. مسجل خطر يطلق الرصاص على أشقائه في الفيوم

قام مسجل خطر بالفيوم بقتل شقيقه وأصابة شقيقين أخرين بأصابات خطيرة ، بعد أن أطلق عليهم أعيرة نارية من مسدس غير مرخص كان بحوزته ، لخلاف معهم حول تجارة الاستوركس ، وتعديهم على منطقة البيع والتوزيع الخاصة به .

تلقى اللواء مدير أمن الفيوم أخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بالحادث .

تبين من التحقيقات أن رجب . ك " مسجل خطر " ، قد طلب من أشقاؤ ه من قبل عدم بيع أى مواد مخدرة

فى المنطقة التى يقوم فيه بالبيع والتعئيب

وقعت مشاجرة بين القاتل وبين أشقاؤه لقيامهم بالتعدى علي منطقة بيعه الاستوركس المخدر ، وسبق له ان حذرهم بأن يلتزم كل واحد منهم منطقته ، ألا أنهم أستمروا فى عنادهم له ، وقامو بالتوزيع والبيع فى منطقة شقيقهم القاتل .

أسفرت التحريات ، أن الشقي خطر رجب . ك هو القاتل لشقيقه وأصابة شقيقيه ، بببعد ان أطلق عليهم وابلامن الرصاص من مسدسه الغير مرخص وفر هاربا .

تم نقل جثة شقيقه و المصابين فى مشتفى الفيون العام ، وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق ..