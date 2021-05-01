كل ما انزل صورة يبقوا تريند.. هنيدي يمازح بهاء سلطان وهاني البحيري

مازح الفنان هنيدي النجمين بهاء سلطان وهاني البحيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر هنيدي صورة جديدة لة ببدلة وشعر طويل وعلق قائلا : مش فاهم ليه يوم مانزل انا صورة ، بهاء سلطان وهاني البحيري هما اللي بيقوا تريند مش انا!



يذكر ان الفنان محمد هنيدي، وقع مؤخرا ضحية مقلب رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

ودخل هنيدي، في حالة صراخ قوي وهستيري بعد وقع في المقلب بطريقة مرعبة، قبل أن يسقط من أعلى في حمام السباحة، الأمر الذي سبب حالة رعب شديد للضحية.