مصرع عروسين اختناقا بالغاز في الفيوم



لقى زوجان بقرية "العجميين" التابعة لمركز إبشواى، بمحافظة الفيوم، مصرعهما منذ قليل، اختناقا بالغاز أثناء فى شقتهما.

تلقى اللواء رمزى المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم ، إخطاراً من العقيد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة أبشواي مفاده ورود بلاغ من أهالي منطقة شربا بقرية العجميين بالعثور على جثتى لزوجين يدعى "مصطفى.أ." وزوجته "ابتسام.م.ج" متزوجين منذ خمسة أشهر داخل مسكن الزوجية تم تسريب غاز من أسطوانه الغاز الموصلة بالسخان تسبب فى وفاتهما فى الحال .



تم نقلهما إلى مستشفى ابشواى العام، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثامين، عقب مناظرة الطب الشرعي لهما.