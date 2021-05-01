الشدة بتعرفك الصاحب الواطي.. رسالة غامضة من إنجي خطاب عبر انستجرام

وجهت الفنانة إنجي خطاب رسالة غامضة عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت إنجي عبر خاصية الاستوري: كل شدة بتعدي عليك بتعرفك الصاحب او الزميل الاصيل من الصاحب او الزميل الواطي الحمد لله طول عمري خيري و جدعنتي علي الكل و محدش لية خير عليا في اي حاجة .

و تابعت : ربنا يديم عليا نعمة الاصل و التربية الي اتعدمت ف زمن المصالح المهبب دا .



وشاركت إنجي خطاب في مسلسل "وش تاني"، مع كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.



وشاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.



وحقق مسلسل " كلبش " في جزئيه الأول والثاني نجاحًا كبيرًا، وقام ببطولته أمير كرارة هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكي وأحمد حلاوة وهالة فاخر ومحمود البزاوى ودينا فؤاد ريم ومصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.