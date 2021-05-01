مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 ومواعيد المبارايات

ودع النادي الأهلي السعودي ونادي الدحيل القطري، بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، بتعادلهما بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة.

ومنح تعادل الفريقين، بطاقة التأهل لدور الـ 16، لفريق الهلال السعودي، والذي انضم للوحدة الإماراتي وتراكتور الأوزبكي كأفضل فرق محتلة للمركز الثاني في مجموعاتها.

ووحسب ما أعلنه الاتحاد الآسيوي عن مواجهات دور الـ16 من البطولة، والتي ستقام من مباراة واحدة أحد يومي 13 و14 سبتمبر المقبل.

مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021

- النصر السعودي × تراكتور الإيراني

- بيرسبوليس الإيراني × الاستقلال الطاجيكي

- الاستقلال الإيراني × الهلال السعودي

- الشارقة الإماراتي × الوحدة الإماراتي