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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد رزق عن أداء منى زكي من لعبة نيوتن: أشطر واحدة في المدرسة

صدى البلد

أشاد الفنان احمد رزق ، بأداء النجمة مني ذكي  خلال مسلسلها الرمضاني “لعبة نيوتن”.

ونشر احمد رزق ، صورة للنجمة مني ذكي  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق قائلا: اشطر واحدة في الفصل ، قصدي في المدرسة .

و كانت قد شهدت الحلقة 18 من مسلسل لعبة نيوتن، العديد من الأحداث تضمنت ذهاب هنا “منى زكي” إلى منزل أهل مؤنس “محمد فراج” ليتعرفوا عليها، كما رفضت هنا الإقامة مع مؤنس في غرفته، مبررة ذلك  أنها تشعر بالتعب وعدم صفاء الذهن بسبب مرض والدتها.

أما المفاجأة فكانت ذهاب هنا “مى زكي” للقسم لزيارة حازم “محمد ممدوح”، وفور علمه بزواجها انفعل عليها وكاد أن يضربها قبل أن يتدخل الضباط، كما هددها بالسجن لأنها تزوجت من شخصين في نفس الوقت.

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

أحمد رزق أبطال مسلسل لعبة نيوتن مسلسل لعبة نيوتن الفنانة مني ذكي

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