أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت.. كلوب يعلق على مشاركة ليفربول بالدوري الأوروبي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت والقنوات الناقلة
تقام مساء اليوم السبت عددا من المباريات الهامة بالدوري المصري الممتاز، بعد أن إشتعل الصراع القمة بعد تعادل الأهلي مع الجونة.
كلوب يعلق على مشاركة ليفربول بالدوري الأوروبي في حال فشل التأهل لتشامبيونزليج
علق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على مشاركة الريدز بالدوري الأوروبي الموسم المقبل في حال فشلهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
حسام وإبراهيم حسن يعتذران عن عدم حضور حفل وضع حجر أساس «استاد النادي الأهلي»
حرص مجلس إدارة النادي الاهلي، بقيادة محمود الخطيب، على توجيه الدعوة إلى كل قيادات الأهلي ورموزه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الفريق القدامى على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية، لحضور الحدث التاريخي بوضع حجر أساس «استاد النادي الأهلي» اليوم السبت، بفرع الشيخ زايد.
مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 ومواعيد المبارايات
ودع النادي الأهلي السعودي ونادي الدحيل القطري، بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، بتعادلهما بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة.