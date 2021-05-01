أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت.. كلوب يعلق على مشاركة ليفربول بالدوري الأوروبي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:

تقام مساء اليوم السبت عددا من المباريات الهامة بالدوري المصري الممتاز، بعد أن إشتعل الصراع القمة بعد تعادل الأهلي مع الجونة.

علق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على مشاركة الريدز بالدوري الأوروبي الموسم المقبل في حال فشلهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

حرص مجلس إدارة النادي الاهلي، بقيادة محمود الخطيب، على توجيه الدعوة إلى كل قيادات الأهلي ورموزه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الفريق القدامى على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية، لحضور الحدث التاريخي بوضع حجر أساس «استاد النادي الأهلي» اليوم السبت، بفرع الشيخ زايد.

ودع النادي الأهلي السعودي ونادي الدحيل القطري، بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، بتعادلهما بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة.