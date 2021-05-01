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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في دراما رمضان

غدر الأصدقاء.. أعمال درامية عانت فيها نيللي كريم من الخيانة

نيللي كريم
نيللي كريم

تعاني النجمة نيللي كريم من غدر أصدقائها المقربين خلال أعمالها الفنية في الدراما وكان أبرز هذة الاعمال والتي تلقت نيللي صدمة من أصدقائها المقربين .

مسلسل ضد الكسر ٢٠٢١:

 
تجسد نيللي في مسلسل " ضد الكسر " شخصية سلمى والتى تواجه العديد من الصعوبات مع زوجها كريم ؛ ولكنها تكتشف ان صديقة عمرها نادين " لقاء الخميسي" هي من تحاول خراب حياتها لأنها تحب زوجها محمد فراج .

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نيللي كريم توضح حقيقة تعرضها للخيانة وتوجه رسالة قوية لـ محمد رمضان.. فيديو

مسلسل لأعلي سعر٢٠١٧:


لأعلى سعر» هو المسلسل الذي جسدت فيه الفنانة نيللي كريم شخصية «جميلة»، التي وقفت في وجه أهلها الذين رفضوا زواجها من «هشام»، حتى رضخوا لرغبتها في نهاية الأمر.

في سبيل ارتباطها بـ«حب عمرها»، استقالت من وظيفتها وارتدت النقاب، وأنجبا ابنتهما الأولى، ورغم تغير ظروفها إلا أنها لم تنس صديقتها «ليلى» التي واظبت على التوجه لمنزل الزوجين بين الحين والآخر، إلى أن وقعت الأخيرة في حب «هشام» وبدأ كلاهما في التواصل خفاءً.

وبالفعل تزوج «هشام» من «ليلى» دون علم «جميلة»، التي فوجئت بتواصل صديقتها مع زوجها من خلال رسائل تطبيق «واتس آب»، لتتوجس في بادئ الأمر، لكنها تأكدت من الخيانة إثر علمها بأن الزوج اشترى لها سلسلة ذهبية، وتمكنت من معرفة الفندق الذي يقيمان فيه من خلال المراسلات على أحد برامج التواصل الإلكتروني.

على الفور توجهت «جميلة» إلى غرفة «هشام وليلى» في الفندق وهي منفعلة، قبل أن يعود زوجها معها إلى منزلها، وفيه صفعته على وجهه وجمعت ملابسه في حقيبة ليرحل.

مسلسل سجن النساء٢٠١٤ :

في مسلسل «سجن النسا» جسدت «نيللي» شخصية «غالية»، وفي الحلقات الأولى من العمل كانت متعلقة عاطفيًا بـ«صابر»، الذي صرح لها بحبه، لكنه فاجأها بالزواج من ابنة صاحب معرض للسيارات لتدخل في حالة اكتئاب شديدة، ونفس الحال بالنسبة لصديقتها «نوارة».

تُتوفى زوجة «صابر» وتترك مولودهما الأول، وعلى الفور يطلب من «غالية» أن تتزوجه التي وافقت بعد أن رفضت في بادئ الأمر.

في الوقت نفسه كان «صابر» على علاقة بـ«نوارة»، وطلبت الأخيرة منه في أحد اللقاءات بينهما أن يتزوجها عرفيًا، وهو ما رفضه حتى لا يُفتضح أمره أمام «غالية».

بعد فترة تدخل «غالية» في خلاف مع «صابر»، بعد علمها بأن الأموال التي تعطيها له لا يسدد بها ديونه، وذلك في حضور والد زوجته المتوفاة، وانتهى الأمر باشتباك بينهما انتهى بمقتل العجوز.

اغتنمت «نوارة» الفرصة للإطاحة بصديقتها وشهدت ضدها في قضية القتل، ليتم سجن «غالية» 7 سنوات، في حين هربت برفقة «صابر» بعيدًا عن الحارة وهي مرتدية النقاب.

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