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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: ندين إجراءات موسكو ضد الاتحاد الأوروبي

بلينكن: ندين إجراءات موسكو ضد الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإجراءات التي اتخذتها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات أوروبية ضد مواطنين روس.

وأعاد بلينكن نشر بيان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي دانت الخطوة الروسية، على "تويتر"، وأرفقه بالتعليق: "ننضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي في إدانة حظر الكرملين على دخول مسؤولين من الاتحاد الأوروبي".

واعتبر ذلك "محاولة أخرى من قبل موسكو لترعيب منتقديها".

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وأضاف: "إلى جانب شركائنا وحلفائنا نسعى لعلاقات بناءة أكثر مع روسيا، ولكن عليها أن تحترم التزاماتها الدولية".

يذكر أن روسيا حظرت الدخول لأراضيها على 8 مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على 6 مواطنين روس في مارس الماضي، متهما إياهم بانتهاك حقوق الإنسان.

 

روسيا انتوني بلينكن أمريكا بلينكن الاتحاد الأوروبي موسكو

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