مواعيد مباريات اليوم السبت 1 - 5 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، 1-5-2021، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري الانجليزي والدوري الاسباني.

كأس ألمانيا

بوروسيا دورتموند X هولشتاين كيل – الساعة الثامنة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X مانشستر سيتي – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

برايتون X ليدز يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي X فولهام – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إيفرتون X أستون فيلا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إيبار X ديبورتيفو ألافيس – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي Xأتلتيكو مدريد – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports HD 1

هويسكا X ريال سوسييداد – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد X أوساسونا – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا X سبيزيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD

كروتوني X انتر ميلان – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD

ميلان X بينفينتو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان X لانس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD

ليل X نيس – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD