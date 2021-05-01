مواعيد مباريات اليوم السبت 1 - 5 - 2021 .. والقنوات الناقلة
تقام اليوم، السبت، 1-5-2021، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري الانجليزي والدوري الاسباني.
كأس ألمانيا
بوروسيا دورتموند X هولشتاين كيل – الساعة الثامنة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس X مانشستر سيتي – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
برايتون X ليدز يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي X فولهام – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
إيفرتون X أستون فيلا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إيبار X ديبورتيفو ألافيس – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
إلتشي Xأتلتيكو مدريد – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports HD 1
هويسكا X ريال سوسييداد – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد X أوساسونا – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X سبيزيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD
كروتوني X انتر ميلان – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD
ميلان X بينفينتو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
باريس سان جيرمان X لانس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD
ليل X نيس – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD