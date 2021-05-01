معسكر مغلق لفريق الزمالك استعدادا لموقعة بيراميدز فى الدوري

يدخل فريق الزمالك، اليوم السبت، معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة بيراميدز، غدا الأحد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، في لقاء هام وصعب.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق لمباراة بيراميدز بعد انتهاء المران.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق بعد التدريبات في أحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الذي سيقام عليه لقاء الزمالك وبيراميدز.

أعلن أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن انتهاء قرار الجهاز الفني تجاه محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك إن الجهاز الفني قرر مشاركة عواد بعدما امتثل لقرار الجهاز بالمشاركة في مباراة فريق الأمل أمام زد.

وأشار نبيه إلى أن الفريق يستعد جيدا لمباراة بيراميدز المقبلة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة تصدر بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.