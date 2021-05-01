في عيد ميلاده .. تعرف لماذا وصف جورج قرداحي المرأة بالشيطانة

يصادف اليوم السبت ، عيد ميلاد الاعلامي اللبناني جورج قرداحي والذي ذاعت شهرته فى مصر عندما قدم برنامجه الشهير "من سيربح المليون" ، أصبح لزاماته وإفيهاته مثار إعجاب الكثيرون وباتت مصدر الضحكات بين المصريين، أعتبره المذيع المفضل لأغلبهم فى كثير من الاستفتاءات وفاز بالشخصية الأكثر شعبية فى العالم العربى.

أنه جورج قرداحى أحد أشهر الإعلاميين فى الشرق الأوسط الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده وتستعرض "وشوشة" فى التقرير التالى ملامح علاقة قرداحى بالميكرفون.

البداية

إعلامي لبناني، ولد يوم ١ مايو عام 1950م، في قرية فيترون بمحافظة جبل لبنان، درس الحقوق والعلوم السياسية في لبنان، كما حصل على العديد من الشهادات لدورات تطبيقية ودبلوم في الإعلام المكتوب والمسموع والمقروء من معهد لوفر في فرنسا، هو يتقن الانجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتمام خاص بدراسة ثقافة الأدب العربي.

مشوار إعلامى

بدأ “قرداحي” مشواره الإعلامي وهو طالب في الجامعة من خلال جريدة “لسان الحال” اللبنانية عام 1970م، ثم انتقل إلى تليفزيون لبنان عام 1973م ليعمل كمقدم للأخبار والبرامج السياسية حتى التحق بإذاعة مونت كارلو للعمل كمعد ومقدم للبرامج السياسية ونشرات الأخبار خلال الفترة (1979 – 1991)، وتقلد بعد ذلك منصب سكرتير تحرير أول، ثم رئيس تحرير محققاً شهرة واسعة ونجاحاً كبيراً.

انهي اللبناني “جورج قرداحي” تعاقده مع إذاعة مونت كارلو كرئيس تحرير لإذاعة الشرق بباريس التي قضى بها عامين، ثم انضم إلى إذاعة ” MBC.FM ” في لندن عام 1994م والتي استطاعت من خلال إدارته أن تتغلب على ظروفها غير المستقرة.

من سيربح المليون

استمر “جورج قرداحي” في عمله بإذاعة ” MBC.FM “حتى عام 1999م حيث جاءت انطلاقته الإعلامية عام 2000م بعد أن انتقل إلى التليفزيون من خلال محطة MBC ليقدم أشهر برنامج مسابقات عربي بعنوان “من سيربح المليون”، الذي نال شهرة واسعة لا مثيل لها في الدول العربية، وأصبح واحد من أهم البرامج على صعيد الإنتاج العربي.

ارتبط البرنامج بشخصية مقدمه “جورج قرداحي” لأسلوبه المميز في سرد الأسئلة، والاعتماد على التشويق وإثارة الحيرة لدى المتسابقين والمشاهدين واستمر لمدة 3 سنوات، ثم انتقل فجأة إلى محطة LBC الفضائية اللبنانية ليقدم برنامج بعنوان “افتح قلبك”، لكنه عاد بعد عام واحد إلى قناة MBC مرة ثانية ليعيد تقديم نفس البرنامج مع تغيير قيمة الجائزة إلى مليونين، وأصبح البرنامج بعنوان “من سيربح 2 مليون”.

قدم الإعلامي جورج قرداحى بعد ذلك العديد من البرامج المتميزة منها برنامج بعنوان “التحدي” و”القوة العاشرة” حتى ترك قناة MBC نهائياً عام 2011م نتيجة الخلافات مع إدارة القناة.

الأكثر شعبية فى العالم العربى

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته إحدى المجلات اللبنانية أن “جورج قرداحي” هو الشخصية الأكثر شعبية في العالم العربي، كما توِّج كأفضل مقدم للبرامج المتنوعة على الصعيد العربي من خلال الاستطلاع الذي أجرته مجلة الصدى.

حصل قرداحى على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، كما قام بإطلاق عطر جديد باسمه.

شهرتى تشبه إعصار تسونامى

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إنه كان يحلم فقط بالنجاح، إلا أن تقديمه لبرنامج «من سيربح المليون» نقله إلى آفاق جديدة، وعالم آخر لم يكن يعرفه.

قرداحي شبه شهرته بإعصار «تسونامي»، حيث أنها قلبت حياته رأسا على عقب، وأثرت عليه وعلى عائلته وسببت إرتباك كبير لهم، مشيرا إلى أن جمهوره كان غاضبا من زوجته لا لشيء سوى لأنها زوجته، حيث قال: « كان في غضب على مرتي بس لأنها مرتي.. ولا أنكر انزعاجها في الفترة الأولى لكنها استوعبت الأمر مع الوقت».

يرفض وجود عوائق تمنع زواج المسيحيين من المسلمات

يرفض الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، وجود عوائق تمنع زواج المسيحيين من المسلمات أو العكس، مُشيراً إلى أن الحب فوق الديانات.

مقدم برنامج «أنا والمليونير»، قال خلال استضافته في برنامج «سمر والرجال»: «الحب فوق الديانات ويتخطى جميع الحواجز الدينية، وأنا أرفض وضع العوائق الدينية أمام تنفيذ الزواج بحجة اختلاف الأديان».

قرداحي انتقد العادات التي استحدثها الغرب من إقامة علاقات بين الرجل والمرأة دون أي قيود دينية، موضحاً أن جميع الأديان شرعت الزواج لحفظ كرامة المرأة، بالإضافة إلى أنه شيء مقدس يُقنن العلاقة بين الجنسين في الإطار السليم وأمام المجتمع.

الشيطان امرأة

وعن رأيه في مقولة «الشيطان امرأة»، رفض الإعلامي اللبناني تلك المقولة بمعناها الحرفي، وقال: «المقصود بها هو ذكاء المرأة، الذي يُشبه الشيطان في إيقاع البشر في المعاصي، وليس المعنى الحقيقي للشيطان الذي يعمل على تدنيس النفوس الطاهرة»، مُشيراً إلى أنه لا يتخيل الحياة بدون النساء.

الدرة وداعش

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي إنه لا يبكي بسهولة، حيث أنه يكون دائماً رابط الجأش، إلا في بعض الحالات.

قرداحي قال إنه بكى عند وفاة والده ووالدته، كما أكد على أنه لا يستطيع أن يمسك دموعه عندما يشاهد الظلم، متذكرا عدة مشاهد منها: مشهد قتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة، ومشاهد الذبح التي ينفذها تنظيم «داعش» حاليا في الموصل، وغيرها من المشاهد الدموية.

الإعلامي اللبناني أكد خلال استضافته في برنامج «معكم»، على قناة «CBC»،: «هذا مش إسلام، ولا له أي علاقة بالدين، ومن سيتصدى لهم هو الأزهر الشريف وشيوخه، أنا لما بيحكوا شيوخ الأزهر بركع وبصلي».

قرداحى لشيخ الازهر : كلنا وراءك كمسيحيين

جورج قرداحي التقى بشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وأكد أن لقاء شيخ الأزهر كان أحد أمنياته، وأنه يشعر أنه ربح المليون بهذه الزيارة.