بعد وفاة ملكة الزولو وشائعات بتسميمها.. تعرف على المملكة الأفريقية

توفيت ملكة الزولو في جنوب أفريقيا، أمس، بعد أسابيع قليلة من توليها الوصية على العرش بعد وفاة زوجها الملك جودويل زويليثيني، لتكثر الشائعات عن احتمالية وفاتها بعد تعرضها للتسمم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت الملكة "مانتفومبي" صاحبة الـ 65 عاما الزعيمة المؤقتة بعد وفاة زوجها الشهر الماضي، وأعلن خبر الوفاة رئيس الوزراء لعاهل الزولو "مانجوسوثو بوثيليزي": "لقد أعلنت العائلة المالكة، بحزن وألم، وفاة صاحبة الجلالة الملكة شيوي مانتفومبي، زعيمة امة الزولو".

ونفى ما تردد عن تسميم الملكة، التي تعد ثالث فرد من كبار أفراد العائلة المالكة في الزولو يُدفن في الأشهر الأخيرة، بعد وفاةالابن الأكبر للعائلة في نوفمر الماضي، ووفاة زوجها في مارس الماضي.

وعن تفاصيل وفاتها، دخلت الملكة إلى المستشفى الأسبوع الماضي، بعد شهر من انتخابها وصية على العرش، بعد أسابيع من وفاة زوجها، وعلى الرغم من أنها كانت الزوجة الثالثة لزويليثيني، إلا أنها حملت لقب الملكة العظيمة، وكانت أخت الملك "مسواتي الثالث"، وتم انتخابها وصية على العرش في 24 مارس الماضي، لمدة 3 أشهر قبل اختيار الملك القادم.

وتعرف مملكة الزولو التي تقع في جنوب أفريقيا باسم إمبراطورية الزولو أو "مملكة الزولولاند"، وهي ممتدة على طول ساحل المحيط الهندي، ويرجع نظام توريث الملكية في الزولو إلى عام 1787.

وأسس المملكة شاكا زولو، بطريقة منظمة وحرص على إعداد جيش قوي، ورغم ذلك لم تنجو البلد وعانت المملكة الأفريقية من الاستعمار البريطانية.

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