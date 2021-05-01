في حي الغورية.. حكاية أقدم صانع لمطاحن البن

في حي الغورية تختبي العديد من الحكايات، فقد رصدت عدسة "صدى البلد " قصة أقدم صانع لمطاحن البن المصرية والتي يعد مصدر للدول الخارجية، حيث يعد أحد مشاهيرالتصنيع في مصر.

ومن هنا قال "محمد علي " البالغ من العمر 70 عاماً أنه ورث تلك المهنة عن أجداده، فهي تعتبر مهنة العائلة، كما أنه أقدم صانع لطواحين الهواء القديمة في مصر، والتي تعد عائلته من بدأت في صناعه تلك المطاحن.

ولفت إلي أنه منذ عدة سنوات كانت لا توجد تلك المطاحن الصناعية ولكنها كانت يدوية، ولكن مع التطوير أصبحت مطاحن كهربائيه تسهيلاً علي البائعين .



ونوه عن أن أي مهنه تحتاج الي التطوير ومواكبة العصر الحاضر، مشيراً الي أن الخامات المستخدمة في صناعه الماكينات مصنعة يدوياً حسب الثقل المطلوب من المشتري.

وأضاف الي أن هناك العديد من الأنواع في المكن يختلف في التصنيع حسب الخبره والتواجد داخل الأسواق ،منوهاً عن أن الماكينات المصنعه في الدول الخارجيه تختلف تماماً في التصنيع عن المصري من حيث الجودة.

وأختتم أن التصنيع يبدأ من الخراطه ثم التطبيع ثم التجميع حتي يصل الي الشكل النهائي،لافتاً الي أن التصنيع يتخطي الشهر حسب الحجم المطلوب.