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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرة عيني.. جمال عبد الناصر يساند زوجته بعد إصابتها بفيروس كورونا

جمال عبد الناصر وفاطمة
جمال عبد الناصر وفاطمة الكاشف

ساند الفنان جمال عبدالناصر، زوجته الفنانة فاطمة الكاشف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،  وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكتب «عبدالناصر»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل «اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللعين.. كورونا.. واحفظ أحبتنا واحفظنا منه جميعأ.. اللهم اشف قرة عينى وعافي زهرة فؤادى.. زوجتى وحبيبتي وابنتى وصديقتى.. والبسها ثوب العافية والسلامة.. فاطمة..».

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وأضاف الفنان جمال عبدالناصر، «دعواتكم لها بظهر الغيب ستقبل من الله فى شهر البركة والرحمة.. والله أسأل أن يحميكم فهو ولى هذا والقادر عليه. واختتم خلوا بالكم من نفسكم.. والله خير الحافظين..».

وكانت  الفنانة فاطمة الكاشف قد أعلنت عن  إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجرتها.
وكتبت فاطمة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أثبتت التحاليل والإشاعات إصابتي بالكورونا، الله المستعان الحمد لله والشكر لله، وربنا يجعل تعبي في ميزان حسناتي".

وتابعت "دعواتكم حبايبي بالشفاء وربنا يحفظكم بخير يا رب العالمين، ولو حصلي حاجة وقابلت ربنا لا تنسوني بالدعاء، وخلوا بالكم من نفسكم الموضوع صعب قوي".

جمال عبدالناصر فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد فاطمة الكاشف

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