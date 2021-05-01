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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش توجه رسالة مؤثرة لـ دلال عبد العزيز وسمير غانم

صدى البلد

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة دعم، لكل من النجمين دلال عبد العزيز وسمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

ونشرت كندة علوش صورة للنجمين عبر حسابها على “انستجرام” ، وعلقت قائلة: ادعوا بالشفاء العاجل للغاليين على قلبي وقلب الناس كلها النجوم الأساتذة مصدر الفرح والبهجة سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللهم اشفهما شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيدهما، اللهمّ احرسهما بعينيك الّتي لا تنام، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيهما.

وكان قد أكد مصدر خاص لـ"صدى البلد"، نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل؛ لتلقي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.
 

وقبل يومين أيضا، دخلت الفنانة إيمي سمير غانم، إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، وذلك بعد غابة زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يلحق بها والديها الفنانين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز.
 

وشعرت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، ببعض المعاناة في التنفس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص؛ حيث تبين إيجابية المسحة الثانية لها.
 

وتشارك دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة “مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، يوسف شعبان”.
 

وأشارت المصادر، إلى تعافي كل من “دنيا سمير غانم، وحسن الرداد”؛ بعد خضوعهما لفترة علاج وعزل بالمنزل.

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