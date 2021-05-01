عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

صحف الكويت اليوم| مصر تسجل 1021 إصابة جديدة بكورونا.. بيان شديد اللهجة من السودان لإثيوبيا بسبب سد النهضة وقصف جوي مجهول يستهدف جدة في السعودية

صدى البلد

 

إدارة بايدن تضع سياسة جديدة تجاه كوريا الشمالية
مقتل أربعة جنود عراقيين بتفجير شمالي بغداد
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات
ألمانيا ترفض القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين
البيت الأبيض: غموض يلف نتائج المحادثات حول نووي إيران
الجيش التشادي يعلن استعادة مدينة نوكو من المتمردين


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة يوم الجمعة، مشيرةً إلى أن جمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 227 ألفا و552 من ضمنهم 170 ألفا و773 حالة تم شفاؤها، و13339 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الخارجية السودانية دانت "أحاديث المسؤولين الأثيوبيين" عن أن الخرطوم تعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه "اتفاقيات استعمارية" حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين.

وأضافت أن "الأعراف المستقرة في العلاقات الدولية تشمل التزام الدول والحكومات بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الأنظمة والحكومات السابقة لها"، مضيفا أن "التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، إجراء يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية".

وأفادت "القبس" بأن خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم الجمعة، مقتل أربعة جنود عراقيين بتفجير شمالي العاصمة بغداد.

وقالت "الأنباء" إن وزارة الدفاع السعودية  أعلنت أنها اعترضت ودمرت "هدفا جويا معاديا" أطلق تجاه مدينة جدة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

الكويت.. إجراءات عاجلة بشأن الصلاة في المساجد خلال العشر الأواخر

فايزر تبدأ شحن لقاح كورونا إلى كندا

قتلى في صفوف قوات البيشمركة إثر هجوم لداعش شمالي العراق

بيان شديد اللهجة من السودان بشأن تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة

وأشارت "الوطن" إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر يوم الجمعة، مرسوما أجل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15 يناير المنصرم.

دوليًا، أشارت "الجريدة" إلى أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقر على نهج جديد يعتمد على "الدبلوماسية الواقعية" للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، يوم الجمعة، للصحفيين من على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين أنهوا مراجعة استغرقت شهورا بشأن سياسة واشنطن تجاه كوريا الشمالية.

وقالت "الأنباء" إن ألمانيا رفضت القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين للأراضي الروسية ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مواطنين روس، مشيرةً إلى أن الإجراءات الروسية "تؤدي إلى مزيد من التوتر غير الضروري في العلاقات مع روسيا".

ونقلت "الوطن" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله إن الغموض لا يزال يلف نتائج المفاوضات الجارية في فيينا بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي مع إيران في مسعى لإحياء الصفقة.

وأفادت "القبس" بأن المجلس العسكري الانتقالي في تشاد أعلن أن قوات الجيش تمكنت من استعاد مدينة نوكو في مقاطعة كانم شمال بعد طرد متمردي جبهة التغيير والوفاق منها، بعد أن سيطرت عليها صباح الأربعاء.

 

السعودية جدة كورونا مصر السودان اثيوبيا سد النهضة الكويت بايدن ايران تشاد

موضوعات متعلقة

حصيلة مرعبة.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

عادة سنوية.. زوجة سفير الكويت توزع 600 سلة غذائية بالقاهرة

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

بيان شديد اللهجة من السودان بشأن تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة

تشاد.. معارك طاحنة بين الجيش والمتمردين غرب البلاد

أبو مازن يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية وإسرائيل تتأهب للتصعيد

ترشيحاتنا

الست بتنزل هنا علشان تحمل ..حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

صاحبة أشهر صورة ميمز على السوشيال ميديا تبيعها مقابل مبلغ خيالي

الأوقاف: الرئيس ينيب محافظ القاهرة في حضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

أخبار التكنولوجيا.. مؤسس تيليجرام لمستخدميه: انتظروا مفاجأة قريبا.. صور تكشف عن التصميم النهائي لهاتف هواوي P50 لأول مرة

متى موعد ليلة القدر 2021 هل اقتربت؟.. ترقبها بعد 34 ساعة من الآن

أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت.. كلوب يعلق على مشاركة ليفربول بالدوري الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

5 حالات يستحق فيها الفرد زيادة بقيمة المعاشات وفقا للقانون..تعرف عليها

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ