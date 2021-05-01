صحف الكويت اليوم| مصر تسجل 1021 إصابة جديدة بكورونا.. بيان شديد اللهجة من السودان لإثيوبيا بسبب سد النهضة وقصف جوي مجهول يستهدف جدة في السعودية

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

إدارة بايدن تضع سياسة جديدة تجاه كوريا الشمالية

مقتل أربعة جنود عراقيين بتفجير شمالي بغداد

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات

ألمانيا ترفض القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين

البيت الأبيض: غموض يلف نتائج المحادثات حول نووي إيران

الجيش التشادي يعلن استعادة مدينة نوكو من المتمردين



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة يوم الجمعة، مشيرةً إلى أن جمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 227 ألفا و552 من ضمنهم 170 ألفا و773 حالة تم شفاؤها، و13339 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الخارجية السودانية دانت "أحاديث المسؤولين الأثيوبيين" عن أن الخرطوم تعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه "اتفاقيات استعمارية" حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين.

وأضافت أن "الأعراف المستقرة في العلاقات الدولية تشمل التزام الدول والحكومات بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الأنظمة والحكومات السابقة لها"، مضيفا أن "التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، إجراء يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية".

وأفادت "القبس" بأن خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم الجمعة، مقتل أربعة جنود عراقيين بتفجير شمالي العاصمة بغداد.

وقالت "الأنباء" إن وزارة الدفاع السعودية أعلنت أنها اعترضت ودمرت "هدفا جويا معاديا" أطلق تجاه مدينة جدة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وأشارت "الوطن" إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر يوم الجمعة، مرسوما أجل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15 يناير المنصرم.

دوليًا، أشارت "الجريدة" إلى أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقر على نهج جديد يعتمد على "الدبلوماسية الواقعية" للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، يوم الجمعة، للصحفيين من على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين أنهوا مراجعة استغرقت شهورا بشأن سياسة واشنطن تجاه كوريا الشمالية.

وقالت "الأنباء" إن ألمانيا رفضت القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين للأراضي الروسية ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مواطنين روس، مشيرةً إلى أن الإجراءات الروسية "تؤدي إلى مزيد من التوتر غير الضروري في العلاقات مع روسيا".

ونقلت "الوطن" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله إن الغموض لا يزال يلف نتائج المفاوضات الجارية في فيينا بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي مع إيران في مسعى لإحياء الصفقة.

وأفادت "القبس" بأن المجلس العسكري الانتقالي في تشاد أعلن أن قوات الجيش تمكنت من استعاد مدينة نوكو في مقاطعة كانم شمال بعد طرد متمردي جبهة التغيير والوفاق منها، بعد أن سيطرت عليها صباح الأربعاء.