معلومات عن الفنانة فاطمة الكاشف بعد إصابتها بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة فاطمة الكاشف ؛ زوجه الفنان جمال عبد الناصر بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وساندها زوجها بصورة لها وكتب كلام مؤثر عليها .



ويرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن الفنانة فاطمة الكاشف :

_ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الثمانينيات، وتخصصت في التمثيل للمسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية.

_اشتهرت بشخصية زوبة شقيقة عطا (محمد هنيدي) في مسلسل (البخيل وأنا) في عام 1991، ومن المسلسلات التي عملت بها كذلك: (هي وغيرها، عمر بن عبد العزيز، عايش في الغيبوبة، طيري يا طيارة، أهل الهوى).

_ متزوجة من الفنان جمال عبد الناصر ولها إبنان هما " مازن " و"مهاب".

_احتفلت في شهر فبراير من العام الماضي بخطوبة ابنهما مهاب جمال، على العروس فريدة شريف عبية، فى حفل عائلى جمع أهل العروسين.

_ أصيبت بفيروس كورونا وساندها زوجها بكلمات مؤثرة .

_ عادت للتمثيل مرة أخرى عن كريق الجزء الثالث من مسلسل كلبش.

وساند الفنان جمال عبدالناصر، زوجته الفنانة فاطمة الكاشف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكتب «عبدالناصر»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل «اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللعين.. كورونا.. واحفظ أحبتنا واحفظنا منه جميعأ.. اللهم اشف قرة عينى وعافي زهرة فؤادى.. زوجتى وحبيبتي وابنتى وصديقتى.. والبسها ثوب العافية والسلامة.. فاطمة..».

وأضاف الفنان جمال عبدالناصر، «دعواتكم لها بظهر الغيب ستقبل من الله فى شهر البركة والرحمة.. والله أسأل أن يحميكم فهو ولى هذا والقادر عليه. واختتم خلوا بالكم من نفسكم.. والله خير الحافظين..».

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجرتها.

وكتبت فاطمة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أثبتت التحاليل والإشاعات إصابتي بالكورونا، الله المستعان الحمد لله والشكر لله، وربنا يجعل تعبي في ميزان حسناتي".

وتابعت "دعواتكم حبايبي بالشفاء وربنا يحفظكم بخير يا رب العالمين، ولو حصلي حاجة وقابلت ربنا لا تنسوني بالدعاء، وخلوا بالكم من نفسكم الموضوع صعب قوي".