باكستان تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و146 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 4 آلاف و696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 825 ألفا و519 حالة.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 146 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و957 حالة وفاة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 717 ألفا و9 أشخاص بعدما تماثل 5 آلاف و544 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 90 ألفا و553 شخصا.