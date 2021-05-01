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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الاخبار.. حالات يستحق فيها زيادة قيمة المعاش.. كارثة طبيعية تهدد كوكب الأرض

مكنة صرافه - ارشيفيه
مكنة صرافه - ارشيفيه

نشر موقع صدى البلد الاخبار عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية من ابرزها : 

5 حالات يستحق فيها الفرد زيادة بقيمة المعاشات وفقا للقانون..تعرف عليها

 قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أحد أبرز القوانين المهمة، التى تستهدف الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة، والتي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة،إلى جانب وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، و إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، علاوة على دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. 

 

حصيلة مرعبة.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، تسجيل رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 401993 حالة خلال 24 ساعة.

 

كارثة طبيعية على وشك الحدوث تهدد كوكب الأرض

الاحتباس الحراري وتأثيره على الكرة الأرضية ما زال يهدد البشر، حيث حذرت دراسة من أن مستويات البحار العالمية من الممكن أن ترتفع بمستوى يصل إلى 13 قدما حال انهيار الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الشمالية.

 

حبايب قلبي.. فيفي عبده توجه رسالة دعم لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وجهت الفنانة فيفي عبدة رسالة دعم، لكل من النجمين دلال عبد العزيز وسمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

 

شبح كورونا يعود من جديد.. حرم الدمايطة من الإفطار على الشواطئ والتجمعات

 

هذا العام لم تستطع كورونا ان تمنع الدمايطة من الاستمتاع بطقوسهم المعتادة برأس البر فحرص الدمايطة على عادتهم التى حرموا من ممارستها العام الماضي في شهر رمضان الكريم بسبب فيروس كورونا ، ومنها الإفطار على شاطئ راس البر ولكن جاء قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بغلق شواطئ راس البر في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره صادما للدمايطة لمنعهم من ممارسة طقوسهم المعتادة وهى الإفطار على شواطئ رأس البر .

 

 كيف تتعبد المرأة الحائض لربها في شهر رمضان؟ الأزهر يجيب

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، سؤال تقول صاحبته "كيف تتعبد المرأة الحائض لربها في شهر رمضان؟

 

مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق كنيسة ماري مينا والملاك سوريال بالجيزة

صرح مصدر أمنى أن قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة انتقلت إلى كنيسة مارى مينا والملاك سوريال فور تلقيها بلاغ بتصاعد أدخنة من نوافذ الكنيسة.

 

نائب رئيس صن داونز: نحترم الأهلي ولا نخشاهم ولم نحدد موعد المباراة

أكد يوجيش سينج، نائب رئيس نادي صن داونز الجنوب إفريقي، أنهم يتطلعون للمباراة المرتقبة أمام النادي الأهلي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

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