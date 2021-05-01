عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. مؤسس تيليجرام لمستخدميه: انتظروا مفاجأة قريبا.. صور تكشف عن التصميم النهائي لهاتف هواوي P50 لأول مرة

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

عطل يضرب موقع فيسبوك في أمريكا وأوروبا

عانى عدد كبير من مستخدمي موقع فيسبوك Facebook، في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الساعات الماضية حتى الآن، من عطل فني بتطبيق التواصل الاجتماعي حيث ظهرت شاشة سوداء أمام المستخدمين عند محاولة تسجيل الدخول.

شاهد.. صور مسربة تكشف لأول مرة التصميم النهائي لهاتف هواوي P50

ظهرت الكثير من الشائعات والصور المسربة حول سلسلة هواوي Huawei P50 المنتظرة، واليوم رصدت أحدث المعلومات الصادرة من الصين، تفاصيل جديدة كليا عن أحد طرازات هواتف الشركة الصينية والتي شهد الإعلان عنها عدة تأخيرات حتي الآن.

 

كيفية تعليم مساعد جوجل الذكي نطق اسمك بشكل صحيح.. تعرف على الخطوات

أعلنت شركة جوجل Google،  ميزات جديدة قادمة إلى مساعدها الصوتي، وهو يعد التغيير الأكبر الذي تقدمه عملاق التقنية الأمريكية لتطبيق المساعد الذكي على هواتف أندرويد هو تحسين طرق التعلم الآلي للمساعد من أجل نطق الأسماء بشكل أفضل.

 

أرباح بنسبة 88٪.. قرار جديد من مايكروسوفت يحمل خبرا سارا لمطوري الألعاب

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، أنها ستعمل على تخفيض إيرادات المتجر الرسمي التابع لها والتي تجنيها من مطورى الألعاب الخاصة بنظام التشغيل ويندوز.

 

ميزة جديدة تتسم بالخصوصية.. مؤسس تيليجرام لمستخدميه: انتظروا مفاجأة قريبا

أعلن بافل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام Telegram، أن منصة التراسل التابعة له ستحصل قريبا على ميزة جديدة وصفها بالمفاجأة.

 

وداعا لإعادة ترتيب التطبيقات.. مايكروسوفت تصلح المشكلة الأكبر لـ ويندوز 10

تعمل شركة مايكروسوفت Microsoft، على إصلاح مشكلة إعادة ترتيب التطبيقات عند استخدام أجهزة عرض متعددة، والتي تسبب الإزعاج لبعض مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا علوم وتكنولوجيا التكنولوجيا هواوي

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. ميزة جديدة من واتساب تقضي على إزعاج الإشعارات .. ريلمي باعت 50 ألف وحدة من سلسلة هواتف الـ 5G

أخبار التكنولوجيا.. مستخدمو هذه الهواتف الشهيرة يواجهون مشكلة في واتساب.. هاتف جديد من هونر ينضم لسلسلة Play

أخبار التكنولوجيا.. أوبو تعلن عن هاتف Oppo A53s بشبكات 5G .. العرض الغامر أحدث مزايا تطبيق زووم Zoom

أخبار التكنولوجيا.. برامج تجسس خطيرة تنتشر على هواتف أندرويد.. أوبو تطلق هاتف Oppo A95 5G ضمن الفئة المتوسطة

ترشيحاتنا

الست بتنزل هنا علشان تحمل ..حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

صاحبة أشهر صورة ميمز على السوشيال ميديا تبيعها مقابل مبلغ خيالي

الأوقاف: الرئيس ينيب محافظ القاهرة في حضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

أخبار التكنولوجيا.. مؤسس تيليجرام لمستخدميه: انتظروا مفاجأة قريبا.. صور تكشف عن التصميم النهائي لهاتف هواوي P50 لأول مرة

متى موعد ليلة القدر 2021 هل اقتربت؟.. ترقبها بعد 34 ساعة من الآن

أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت.. كلوب يعلق على مشاركة ليفربول بالدوري الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

5 حالات يستحق فيها الفرد زيادة بقيمة المعاشات وفقا للقانون..تعرف عليها

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ