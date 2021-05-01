أخبار التكنولوجيا.. مؤسس تيليجرام لمستخدميه: انتظروا مفاجأة قريبا.. صور تكشف عن التصميم النهائي لهاتف هواوي P50 لأول مرة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

عطل يضرب موقع فيسبوك في أمريكا وأوروبا

عانى عدد كبير من مستخدمي موقع فيسبوك Facebook، في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الساعات الماضية حتى الآن، من عطل فني بتطبيق التواصل الاجتماعي حيث ظهرت شاشة سوداء أمام المستخدمين عند محاولة تسجيل الدخول.

شاهد.. صور مسربة تكشف لأول مرة التصميم النهائي لهاتف هواوي P50

ظهرت الكثير من الشائعات والصور المسربة حول سلسلة هواوي Huawei P50 المنتظرة، واليوم رصدت أحدث المعلومات الصادرة من الصين، تفاصيل جديدة كليا عن أحد طرازات هواتف الشركة الصينية والتي شهد الإعلان عنها عدة تأخيرات حتي الآن.

كيفية تعليم مساعد جوجل الذكي نطق اسمك بشكل صحيح.. تعرف على الخطوات

أعلنت شركة جوجل Google، ميزات جديدة قادمة إلى مساعدها الصوتي، وهو يعد التغيير الأكبر الذي تقدمه عملاق التقنية الأمريكية لتطبيق المساعد الذكي على هواتف أندرويد هو تحسين طرق التعلم الآلي للمساعد من أجل نطق الأسماء بشكل أفضل.

أرباح بنسبة 88٪.. قرار جديد من مايكروسوفت يحمل خبرا سارا لمطوري الألعاب

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، أنها ستعمل على تخفيض إيرادات المتجر الرسمي التابع لها والتي تجنيها من مطورى الألعاب الخاصة بنظام التشغيل ويندوز.

ميزة جديدة تتسم بالخصوصية.. مؤسس تيليجرام لمستخدميه: انتظروا مفاجأة قريبا

أعلن بافل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام Telegram، أن منصة التراسل التابعة له ستحصل قريبا على ميزة جديدة وصفها بالمفاجأة.

وداعا لإعادة ترتيب التطبيقات.. مايكروسوفت تصلح المشكلة الأكبر لـ ويندوز 10

تعمل شركة مايكروسوفت Microsoft، على إصلاح مشكلة إعادة ترتيب التطبيقات عند استخدام أجهزة عرض متعددة، والتي تسبب الإزعاج لبعض مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10.