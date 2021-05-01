صحة المنوفية: الانتهاء من أزمة الأكسجين بمستشفى سرس الليان دون خسائر

شهدت مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية حالة من القلق بين الأطباء والمرضى عقب اكتشاف عطل في تانك الأكسجين وخاصة مع تواجد عدد من مرضى كورونا تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وفوجئ الأطباء بانخفاض الضغط بتانك الأكسجين داخل مستشفى سرس الليان، حيث تم إخطار قيادات مديرية الصحة للانتقال إلى المستشفى لحل الأزمة.

وقال الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية،إنه تم تأمين المرضى سواء داخل المستشفى أو التنسيق لأقرب مستشفى بالتنسيق مع هيئة الإسعاف بالمنوفية، حيث تم نقل ٢٤ حالة على مراحل لمستشفيات حميات منوف -منوف العام- الباجور.

واضاف أنه تم استدعاء شركة الصيانة للتعامل مع العطل وتحويل شبكة الأكسجين للعمل بالاسطوانات ودعم المستشفى بنحو ٢٠٠ إسطوانة من المستشفيات المجاورة.

وأكد أنه تم التعامل مع الأزمة الطارئة ولا توجد أى نوع من أنواع الخسائر أو الوفيات.