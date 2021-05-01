عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة.. المخابرات المصرية تفضح عمالة مسئولين عرب تم تجنيدهم

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

حالة كبيرة من الجدل أثيرت لدى متابعي مسلسل هجمة مرتدة، للفنانين أحمد عز وهند صبري، بعد مهمة سيف العربي، التي قام بها بمقابلة عمار المقدسي، لأخذ منه رسالة مشفرة وهامة للمخابرات العامة المصرية، ما جعل الكثيرون يتساءلون حول مفهوم هذه الرسالة. 

البداية كانت منذ الحلقة 17 لمسلسل هجمة مرتدة، حينما نجح سيف العربي (أحمد عز) في مقابلة عمار المقدسي، الذي لقنه رسالة مشفرة إلى المخابرات العامة المصرية مفادها: «البيت الكبير فيه تسريب مياه من الفئة B، ومياه البيت كلها في الشارع دلوقتي»، وأكد عمار أنه لم يتمكن من تحديد المكان، لكنه سيعرف، وأوضح له أنه في خطر ويطلب شرط الأمان من المخابرات العامة المصرية. 

الشفرة السابقة، تم حلها في الحلقة 18 لمسلسل هجمة مرتدة، بعدما تلقى الضابط رفعت (هشام سليم) هذه الرسالة، وأخبر مساعدته بتفسيرها، أن هناك مسئولين عرب تم تجنيدهم إما وزراء أو دبلوماسيين. 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

txt

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 18.. أحمد عز يستعد لاختراق شبكة تجنيد إرهابيين

txt

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 17.. أحمد عز ينجح في مهمته الجديدة مع المخابرات

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

 

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مسلسل هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة احمد عز هند صبري عرب المخابرات المصرية المخابرات العامة المصرية

ترشيحاتنا

في شم النسيم..احذروا ..غرامات فورية لمخالفات الإجراءات الاحترازية لكورونا

هل الحمص مضر للحامل في الأشهر الأولى؟ دراسة تجيب

كيف تجمع بين معاشك ومرتبك؟ القانون يجيب

وزيرة الهجرة تهنئ مصريين حصلوا على أعلى وسام هولندي

قاتل الفيروس في صمت.. تفاصيل معاناة باسم ياخور مع كورونا

ريال مدريد يسعى لاقتناص الصدارة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

وزير التنمية المحلية يوجه بمنع أي احتفالات أو تجمعات وغلق الشواطئ والحدائق في شم النسيم

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

الست بتنزل هنا علشان تحمل ..حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ