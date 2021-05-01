مسلسل هجمة مرتدة.. المخابرات المصرية تفضح عمالة مسئولين عرب تم تجنيدهم

مسلسلات رمضان 2021

حالة كبيرة من الجدل أثيرت لدى متابعي مسلسل هجمة مرتدة، للفنانين أحمد عز وهند صبري، بعد مهمة سيف العربي، التي قام بها بمقابلة عمار المقدسي، لأخذ منه رسالة مشفرة وهامة للمخابرات العامة المصرية، ما جعل الكثيرون يتساءلون حول مفهوم هذه الرسالة.

البداية كانت منذ الحلقة 17 لمسلسل هجمة مرتدة، حينما نجح سيف العربي (أحمد عز) في مقابلة عمار المقدسي، الذي لقنه رسالة مشفرة إلى المخابرات العامة المصرية مفادها: «البيت الكبير فيه تسريب مياه من الفئة B، ومياه البيت كلها في الشارع دلوقتي»، وأكد عمار أنه لم يتمكن من تحديد المكان، لكنه سيعرف، وأوضح له أنه في خطر ويطلب شرط الأمان من المخابرات العامة المصرية.

الشفرة السابقة، تم حلها في الحلقة 18 لمسلسل هجمة مرتدة، بعدما تلقى الضابط رفعت (هشام سليم) هذه الرسالة، وأخبر مساعدته بتفسيرها، أن هناك مسئولين عرب تم تجنيدهم إما وزراء أو دبلوماسيين.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.