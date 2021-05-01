الإمارات.. ضبط مقيم أوروبي دهس مواطن دولة عربية وفر هاربا

ألقت شرطة دبي القبض على مقيم أوروبي فر بعد أن دهس بسيارته شخصا يحمل جنسية دولة عربية ما تسبب بوفاته على الفور.

ووفقا لـ “روسيا اليوم”، قال مدير مركز شرطة دبي، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، إن دوريات المركز تلقت بلاغا من إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، في نحو الساعة الواحدة صباحا، حول وقوع حادث دهس على شارع دبي – العين ووفاة الضحية، وهروب المتسبب في الحادث إلى جهة مجهولة.

وأضاف المعصم أنه تم على الفور الانتقال إلى مكان الحادث، وتشكيل فريق عمل من دوريات الشرطة، وتبين أن مركبة الضحية تعطلت فاضطر إلى الوقوف على كتف الطريق، ثم قدمت سيارة الجاني مسرعة ودهسته، وفر سائقها من المكان، ونجح الفريق في تحديد مكانه والقبض عليه، وضبط السيارة المتسببة في الحادث.

ولفت المعصم إلى أن المتهم “فوجئ بسرعة وصول الشرطة إليه” واعترف بفعلته مبررا عدم توقفه واستمراره في طريقه لارتباكه وشعوره بالخوف، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة الدهس والهروب من مكان الحادث.

وأكد أن هروب السائق مرتكب الحادث من المكان أوقعه في خطأ أكبر، لأنه بذلك يكون قد ارتكب جريمتين، وهما الدهس والهروب.