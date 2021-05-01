العراق: إطلاق عملية تفتيش كبرى في الطارمية بشمال بغداد أعقاب الهجوم الإرهابي على قطعات للجيش

أفاد مصدر أمني عراقي، بإطلاق عملية تفتيش كبرى في قضاء الطارمية شمالي بغداد.



وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز)، "إنه على خلفية الهجوم الذي وقع مساء أمس على قطعات الجيش، تم إرسال تعزيزات عسكرية الى قضاء الطارمية"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية شنت حملة تفتيش كبرى بمشاركة طيران الجيش.



وكان مصدر أمني عراقي أفاد، في وقت سابق، بمقتل ضابطين وإصابة منتسبين اثنين من الجيش العراقي؛ جراء هجوم إرهابي شمالي بغداد، مضيفا أن عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للجيش ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، تبعها هجوم مسلح من قبل عناصر تنظيم داعش.



وأشار إلى أن الاعتداء أسفر عن مقتل ضابطين أحدهما برتبة رائد وهو آمر سرية الفوج الثالث لواء مشاة 59،والآخر برتبة ملازم أول، وإصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة.