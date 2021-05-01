أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 1-5-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت 5-1- 2021.

أسعار الخضروات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3,75 جنيه للكيلو

البصل بـ4 جنيهات للكيلو

البطاطس 3 جنيهات للكيلو

الفاصوليا تسجل 6.5 جنيه للكيلو

الجزر بـ2.5 جنيه للكيلو

باذنجان 3.5 جنيه

فلفل رومى 5 جنيهات

الخياربـ 4.5 جنيه للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 8 جنيهات

الموز 10 جنيهات

الجوافة 8 جنيهات

الفراولة 7 جنيهات.



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

