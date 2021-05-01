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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء ٢٦ عملية جراحية بمستشفى بئر العبد المركزي بسيناء

نجاح عملية جراحية
نجاح عملية جراحية بمستشفي بءر العبد

أعلن مستشفى بئر العبد المركزي بشمال سيناء، قيام فريق طبي متخصص في جراحة العظام من أطباء الجامعات المصرية بالتعاون مع أطباء المستشفى بإجراء 26 عملية جراحية في المستشفى خلال أسبوع .


وقال الدكتور تامر حمدي مدير عام المستشفى، أن العمليات الجراحية التي تمت عبارة عن كسور وجروح متهتكة في مختلف عظام الجسد، إزالة عظام زائدة وورم حميد، تغيير مفاصل، إصلاح تشوهات خلقية، تسليك أوتار، ورفع شرائح ذاتية الغلق .

شرائح طويلة:
وأضاف أنه تم اجراء جراحة لمريض يعانى من تدهور لدرجة الوعى مصاحب بضعف للشق الايسر و تشنج كهربى مع وجود كسور متعددة بعظام الساقين ، حيث تم التدخل الجراحى لها لتثبيت الكسور بواسطة شراءح طويلة  و نزيف دموى للغشاء البلورى و باستقرار الحالة تم التدخل الجراحى لتفريغ نزيف أعلى الام الجافية مع استقرار وضع المريض جراحيا

وأضاف حمدي، أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العمليات الجراحية يضم كل من: الدكتور محمد سلامة مدرس واستشاري جراحة العظام والمفاصل في كلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور محمود الوكيل مدرس واستشاري التخدير في كلية الطب بجامعة القاهرة ، والدكتور  عمرو عزام ، مدرس جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق
الدكتورمحمد سلامة    مدرس جراحة العظام بجامعة القصر العيني ، والدكتور محمود مصطفي،  مدرس التخدير بجامعة القصر العيني ،والدكتور محمد العدوي أخصائي جراحة العظام بمستشفى بئر العبد المركزي وطاقم التمريض والأشعه الذي قام بالمشاركة في الاجراء الجراحي بالمستشفي. 

 

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عملية جراحية بئر العبد مستشفي سيناء

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