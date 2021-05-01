بلغاريا تشهد تراجعا في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إذ سجلت 652 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في البلاد 403 آلاف و728 حالة.



وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - أن البلاد شهدت تراجعا أيضا في حالات الوفاة التي ارتفعت خلال الفترة نفسها بواقع 31 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفا و399 شخصا.



وأضافت أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 339 ألفا و534 شخصا بعد تماثل 1222 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 49 ألفا و48 شخصا.