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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية...اكتشاف مناطق أثرية أقدم من الأهرامات

صدى البلد

شارك وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في تغريدة عبر تويتر، السبت، دراسة أميركية تشير إلى أن الاكتشاف الأثري الهام في شمال غربي المملكة العربية السعودية، يؤكد أن الهياكل الحجرية الضخمة أو ما تعرف بالـ "المستطيلات"، تعدّ من أقدم الآثار في العالم.

وأشار الأمير إلى أن تلك الآثار يتجاوز عمرها 7000 عام.

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جاء ذلك بعدما أثارت الدراسة الأميركية اهتماماً واسعاً، حيث أفاد فيها باحثون بأن الآلاف من الهياكل الأثرية المبنية من جدران صخرية في المملكة العربية السعودية هي في الحقيقة أقدم من الأهرامات المصرية، والدوائر الحجرية القديمة في بريطانيا، وهو ما يجعلها ربما أقدم منظر طبيعي أثري تم تحديده على الإطلاق.

وأظهرت الدراسة التي نشرت يوم الخميس في مجلة Antiquity نشرتها وسائل إعلام أميركية، أن عمر الهياكل الغامضة المنتشرة حول الصحراء في شمال غربي المملكة العربية السعودية، والمسماة "المستطيلات" المشتقة من الكلمة العربية "المستطيل"، حوالي 7000 عام، ما يعني أنها أقدم بكثير مما كان متوقعاً، حتى إنها تعتبر، وفق الدراسة، أقدم بحوالي 2000 عام من ستونهنغ في إنجلترا، وأقدم من أي هرم مصري.

وزير الثقافة السعودية المملكة العربية السعودية الاثار مصر

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