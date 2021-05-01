ريال مدريد يسعى لاقتناص الصدارة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره أوساسونا، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 34 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة بالتساوي مع برشلونة الثالث وخلف أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين.

ويسعى ريال مدريد في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز لتضييق الخناق على أتلتيكو مدريد، واستغلال إهدار برشلونة فرصة صدارة الدوري الإسباني، بعد الخسارة على يد غرناطة.

ويفتقد ريال مدريد لخدمات كل من فيرلاند ميندي وداني كارفاخال وسيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي

الدفاع: ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميجيل

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - أريباس - بلانكو

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو - رودريجو